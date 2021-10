Mps: nessun aggiornamento su "soluzione strutturale" o rafforzamento patrimoniale

Daniela La Cava 1 ottobre 2021 - 08:53

MILANO (Finanza.com)

"Rispetto a quanto già comunicato lo scorso 31 agosto, ed in ottemperanza alla informativa richiesta da Consob ai sensi dell’art 114 comma 5 del D.Lgs. n. 58/98, si comunica che non ci sono aggiornamenti da segnalare in merito alla “soluzione strutturale” o all’operazione di rafforzamento patrimoniale". Questo il contenuto della breve nota diffusa ieri a mercati chiusi dalla banca di Siena.