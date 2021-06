Mps: finanziamento da 7 mln a Irce con Garanzia Italia di Sace

Daniela La Cava 3 giugno 2021 - 13:21

MILANO (Finanza.com)

Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) ha finalizzato un’operazione di finanziamento per 7 milioni di euro in favore della società Irce. L’operazione strutturata, con una durata di 5 anni, consentirà all’azienda di incrementare il circolante e fornirà un supporto concreto all’operatività. Il finanziamento è stato garantito digitalmente e in tempi brevi da Sace tramite Garanzia Italia. Lo si apprende in una nota del gruppo senese.