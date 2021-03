Mps: finanziamento da 4 mln per Bbb (marchi Boggi e Brian & Barry)

Redazione Finanza 26 marzo 2021 - 11:16

MILANO (Finanza.com)

Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) ha annunciato di avere finalizzato un'operazione di finanziamento di 4 milioni a favore di BBB, società che rappresenta i marchi di abbigliamento Boggi e Brian & Barry. Il finanziamento è assistito da garanzia Italia di Sace, rilasciata digitalmente e in tempi brevi, nell'ambito della finanza a sostegno della liquidità prevista dal Decreto Liquidità per aiutare le imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19.Nella nota si precisa che l'operazione, con durata 6 anni di cui 2 di preammortamento, è destinata al sostegno finanziario della società, sia per far fronte alla situazione attuale, sia per supportare il piano di crescita. L’erogazione di nuovi finanziamenti servirà anche a rilanciare l’attività di crescita dell’azienda attraverso l’apertura di nuovi punti vendita, il continuo rinnovamento di quelli esistenti e gli investimenti nelle azioni di marketing.