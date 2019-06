Mps: finalizzato closing vendita controllata belga

Daniela La Cava 14 giugno 2019 - 13:58

MILANO (Finanza.com)

Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) ha annunciato di avere finalizzato il closing della vendita della intera partecipazione in Banca Monte Paschi Belgio a fondi gestiti da Warburg Pincus. L’accordo, già annunciato al mercato lo scorso 5 ottobre, rientra nel programma di dismissioni del Gruppo Mps concernenti il piano di Ristrutturazione 2017/2021 e rappresenta un ulteriore passo avanti nel rispetto degli impegni presi con la Commissione Europea. La banca senese precisa in una nota che la cessione della controllata belga genera un impatto positivo di oltre 10bps sul Cet1 di Mps. Nell'operazione Mps è stata assistita da Rothschild come advisor finanziario e da Orrick, Herrington & Sutcliffe come consulenti legali.