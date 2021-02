Mps entra in asta di volatilità dopo rally scatenato oltre +14% tra rumor e Draghi

Laura Naka Antonelli 8 febbraio 2021 - 09:45

MILANO (Finanza.com)

Il titolo Mps entra in asta di volatilità dopo essere volato di oltre +14%. Alla vigilia del bilancio, Monte dei Paschi di Siena torna sotto i riflettori. In particolare un articolo di La Repubblica ha scritto che "prende corpo l'ipotesi di un prestito subordinato del Monte dei Paschi da 500 milioni di euro, per rimpolpare almeno in parte il capitale entro febbraio e consentire la 'continuità aziendale' malgrado la forte perdita dei conti 2020, che il mercato stima in 1,5 miliardi".Trepidazione per le mosse che deciderà di lanciare Mario Draghi, ormai a un passo dal formare un nuovo governo dopo quello del Conte bis. L'ex presidente della Bce potrebbe per caso accelerare le nozze con UniCredit, tanto auspicate dal Mef primo azionista?