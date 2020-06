Mps: da lunedì tornano operative tutte le filiali anche senza appuntamento

Valeria Panigada 18 giugno 2020 - 11:42

MILANO (Finanza.com)

Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) torna pienamente operativa, avviando il processo di normalizzazione dopo le misure di confinamento adottate per l'emergenza Covid. A partire da lunedì 22 giugno, infatti, le filiali della banca saranno aperte al pubblico tutti i giorni, mattina e pomeriggio, anche senza appuntamento, così come l’operatività di cassa che sarà sempre garantita. L’ingresso nelle filiali sarà però consentito in numero non superiore agli addetti presenti in agenzia e in funzione della capienza massima della struttura per osservare la distanza sociale.