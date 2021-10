Mps: concluso attività vendita azioni pari al 3,62% del capitale

Daniela La Cava 6 ottobre 2021 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) ha annunciato ieri sera di avere concluso l’attività di vendita di 36.280.748 azioni proprie (pari complessivamente a circa il 3,62% del capitale) detenute dal Gruppo Montepaschi, rivenienti dagli interventi di rafforzamento patrimoniale realizzati nel corso del 2017. La cessione di dette azioni proprie (detenute, per n. 21.511.753 azioni, direttamente da Mps e per 14.768.995 azioni, indirettamente, per il tramite della controllata Mps Capital Services), è stata autorizzata dall'assemblea degli azionisti del 18 maggio 2020.Nella nota si precisa infine che le operazioni di vendita, iniziate il giorno 22 febbraio 2021 e concluse il 4 ottobre 2021, sono state effettuate sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana tramite l’intermediario Equita Sim, per un controvalore complessivo pari a circa 43 milioni di euro, con un impatto positivo sul Cet1 di Mps nel 2021 stimato in 10 bps.