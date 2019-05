Mps: chiesti 8 anni per Mussari e confisca milionaria a DB e Nomura (Corriere)

Valeria Panigada 17 maggio 2019 - 10:01

MILANO (Finanza.com)

Ieri la procura di Milano ha chiesto pesanti condanne per gli ex vertici di Mps nell'ambito del processo dei derivati nascosti. Nell'articolo pubblicato oggi da Corriere si ricostruisce la vicenda con gli ultimi sviluppi. Per l’ex presidente della banca senese, Giuseppe Mussari, e per l’ex dg Antonio Vigni è stata chiesta una condanna a 8 anni oltre che 4 milioni di multa a testa. Chiesta anche la confisca di 440 milioni a Deutsche Bank e 444 milioni a Nomura, i due istituti esteri con cui Mps ha realizzato le complesse operazioni per camuffare un buco di bilancio, collegato a sua volta all’acquisizione di Antonveneta.