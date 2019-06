Mps: cessione di 500 milioni di Utp al fondo Usa Cerberus

simone borghi 7 giugno 2019 - 10:59

MILANO (Finanza.com)

Mps starebbe valutando alcune importanti cessioni del portafoglio di Utp (cioè unlikely to pay, ossia le inadempienze probabili). Secondo le indiscrezioni riportate da Il Sole 24 Ore, “la banca senese ha infatti trovato un accordo per cedere il portafoglio denominato Papa2, con uno stock che comprende un’ottantina di posizioni con sottostante immobiliare per un importo lordo di circa 500 milioni. Il compratore sarebbe il fondo statunitense Cerberus”.Il quotidiano di Confindustria aggiunge che “negli scorsi giorni è stato ceduto anche un altro portafoglio: si tratta del pacchetto denominato Lima, per il quale le trattative, secondo le indiscrezioni, sarebbero state concluse con Bank of America Merrill Lynch. Il portafoglio Lima includeva Utp per circa 130 milioni di euro”.Ma a breve, continua Il Sole 24 Ore, “si dovrebbe decidere anche il futuro di un portafoglio di crediti problematici (per 600 milioni di euro) con sottostante asset di origine agricola. Ebbene, a sfidarsi per questo portafoglio da 600 milioni sarebbero restati Dobank e la Illimity del banchiere Corrado Passera”.