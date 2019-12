Mps: cda nomina Marco Giorgino lead independent director

Daniela La Cava 18 dicembre 2019 - 07:55

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Mps, su richiesta degli amministratori indipendenti, ha designato all’unanimità - con l’astensione dell’interessato - il consigliere indipendente Marco Giorgino, quale lead independent director della banca senese. Nel ruolo di lead independent director resterà in carica fino alla scadenza del board in carica e pertanto fino all’assemblea che verrà convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2019.