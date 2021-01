Mps: cda approva capital plan da presentare alla Bce. Obiettivo numero uno è fusione

Laura Naka Antonelli 29 gennaio 2021 - 07:16

Il cda di Mps, riunitosi nella giornata di ieri, ha approvato il capital plan da sottoporre alla Bce. Stando a quanto si legge nella nota, il piano "è stato predisposto avendo presente l'obiettivo di trovare una potenziale soluzione strutturale per la Banca, inclusa un'operazione di M&A con un partner di primario standing".Nel caso in cui Mps non dovesse riuscire a realizzare "una soluzione strutturale", inclusa una fusione, "in un orizzonte di breve/medio termine", il capital plan approvato "prevede un rafforzamento patrimoniale di 2,5 miliardi di euro che, se realizzato, è previsto avvenire a condizioni di mercato e con la partecipazione pro-quota dello Stato italiano"