Mps: buy scatenati, titolo oltre +6% dopo nuovi rumor NPE. La view di Equita SIM

4 febbraio 2020

Forti buy sul titolo Banca Monte dei Paschi di Siena, che sale di oltre +6%, a quota 1,80 euro. Una nota di Equita SIm riporta le indiscrezioni di alcuni quotidiani, "secondo cui entro qualche settimana la UE dovrebbe dare il vialibera all'operazione di cessione di un portafoglio di NPE il cui ammontare dovrebbe aggirarsi intorno ai 10bn (su 12.5bn totali)"."Stando alle indiscrezioni il prezzo di cessione non sarebbe molto distante dai prezzi di mercato.Ipotizzando la cessione di uno stock di 9,6 miliardi di NPE attraverso lo spin-off in una newco capitalizzata con 1,4 miliardi - equivalente ad assumere un prezzo di vendita di 28 cent per gli NPL e 34 per gli UTP - l'NPE ratio di BMPS scenderebbe da 12,8% a 5,1%, e il CET1, includendo la sterilizzazione dell'inflazione delle LGD, a 11%".Equita SIM continua:"Post cessione BMPS sarebbe certamente un asset più appetibile in chiave M&A ma secondo noi alcune incertezze contribuiscono a mantenere ancora bassa la probabilità di un deal almeno nel breve". Come "il rischio cause legali. ll petitum, ovvero le richieste totali di risarcimentoformulate contro la banca, ammontano a fine terzo trimestre a 4,7 miliardi, di cui, secondo BMPS, 2,3 miliardi configurano rischi probabili (500 milioni accantonati), 1,4 miliardirischi possibili e 1 miliardo rischi remoti (nessun accantonamento)". Un'altra incertezza è rappresentata dall'"impatto sugli economics della cessione di NPE. Stimiamo - si legge ancora nella nota di Equita - sull'anno fiscale un contributo al NII dallo stock complessivo di NPE di circa 150mn, importo che potrebbe non essere integralmente recuperato in caso di cessioni attraverso minori rettifiche su crediti".Equita SIM ha un rating "hold" sul titolo, e un target price pari a 1,6 euro.