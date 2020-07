Mps, balzo di quasi il 5% in Borsa: Moody's pone principali rating in 'review' per upgrade

Daniela La Cava 22 luglio 2020 - 09:45

Corre Mps a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di quasi il 5% e viaggia poco sotto la soglia di 1,895 euro. A dare gas all'azione della banca senese le indicazioni arrivate da Moody's. Gli analisti dell'agenzia di rating hanno posto in revisione per upgrade il rating standalone Baseline Credit Assessment (“b3”) e i rating di lungo termine della Banca, tra cui il Long-Term Bank Deposits rating (“B1”) e il Long-Term Senior Unsecured rating (“Caa1”) dell'istituto senese. L’outlook di lungo termine è stato modificato da “Developing” a “Rating under Review”.La decisione segue l'annuncio da parte di Mps dell’operazione di scissione parziale del compendio costituito da Npe ad Amco. "L'upgrade del rating rifletterebbe il miglioramento del profilo di credito dell'emittente, grazie alla sensibile riduzione dello stock di crediti deteriorati, nonostante l’operazione comporti un impatto negativo sui ratio patrimoniali (Cet1 al 13,3% dal 14,7% a fine 2019) e Moody`s preveda un peggioramento della qualità degli asset a causa del difficile contesto macro derivante da Covid-19", segnalano gli analisti di Equita che confermano la raccomandazione hold su Mps.