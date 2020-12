Mps azzera partecipazione in Trevi (Consob)

Redazione Finanza 3 dicembre 2020 - 15:06

MILANO (Finanza.com)

Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) ha azzerato la partecipazione detenuta in Trevi Finanziaria Industriale. La data dell'operazione è lo scorso primo dicembre. Alla data dello scorso 9 giugno la banca senese deteneva il 3,572% in Trevi. Lo si legge in una nota Consob diffusa oggi relativa alle partecipazioni rilevanti delle società quotate in Borsa.