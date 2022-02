Mps: aumento di capitale lievita a 3,5 miliardi? La banca: 'indiscrezioni senza fondamento'

Laura Naka Antonelli 16 febbraio 2022 - 07:26

MILANO (Finanza.com)

Con riferimento a notizie di stampa relative ad un potenziale aumento di capitale di Banca Monte dei Paschi di Siena dell'importo di 3,5 miliardi di euro, Mps precisa con un comunicato stampa che "si precisa che si tratta di indiscrezioni che non trovano alcun fondamento in iniziative avviate dalla Banca".Il riferimento è alle indiscrezioni riportate da Bloomberg nelle ultime ore, secondo cui l'aumento di capitale di Mps, stabilito a 2,5 miliardi, potrebbe balzare di un miliardo in più, fino a 3,5 miliardi circa.Il miliardo aggiuntivo, ha riportato l'agenzia di stampa, sarebbe considerato dal Tesoro maggiore azionista del Monte come "necessario per rispettare i requisiti di capitale specifici per la banca" che sono stati stabiliti dalla Bce.