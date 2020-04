Mps: assemblea convocata per il 18 maggio, partecipazione limitata e solo in audioconferenza

Valeria Panigada 9 aprile 2020 - 07:46

MILANO (Finanza.com)

Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) ha fissato al 18 maggio la nuova data di convocazione dell'assemblea, dopo che aveva revocata quella prevista per lo scorso 6 aprile. Tenuto conto dell'emergenza coronavirus, l’intervento e l’esercizio del diritto di voto potranno svolgersiesclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato. Mps quindi fa sapere che non sarà consentita la partecipazione, fisica o mediante sistemi di audioconferenza, degli azionisti ai lavori assembleari. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, il Rappresentante Designato, il notaio incaricato, nonché dirigenti, dipendenti della banca, rappresentanti della società di revisione e gli altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal presidente in base agli argomenti da trattare, potranno partecipare all’assemblea solo tramite audioconferenza.