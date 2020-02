Mps: accordo con Ardian per cessione portafoglio immobiliare

Daniela La Cava 28 febbraio 2020 - 15:15

MILANO (Finanza.com)

Mps e Ardian hanno stipulato, al termine di una procedura competitiva avviata nel luglio 2019 e completata da un’esclusiva concessa ad Ardian lo scorso 10 febbraio, l’accordo per la cessione di un portafoglio immobiliare di proprietà del Gruppo Mps. Si tratta di un portafoglio composto da 28 immobili dislocati in 9 regioni d’Italia.Nelle prossime settimane Mps e Ardian, si legge nel comunicato stampa, procederanno alla stipula di un preliminare di compravendita, che precederà il perfezionamento della cessione previsto per la maggior parte degli immobili entro il secondo semestre del 2020. L’operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nell’attuazione del Piano di Ristrutturazione 2017-2021 del gruppo bancario senese che prevede, tra gli impegni di carattere formale assunti con la Commissione Europea, la cessione di immobili entro l’arco di piano.Nell’operazione Mps è stata assistita da Duff&Phelps in qualità di advisor immobiliare, da Legance e dallo Studio Legale Fiscale FRM.