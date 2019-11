Mps: Tribunale di Milano condanna a 7 anni e mezzo di carcere l'ex presidente Mussari

Alessandra Caparello 8 novembre 2019 - 17:10

MILANO (Finanza.com)

Sette anni e sei mesi di carcere per Giuseppe Mussari, 7 anni e 3 mesi Antonio Vigni e 4 anni e 8 mesi a Gian Luca Baldassarri. Queste le condanne comminate dal Tribunale di Milano agli ex vertici di Mps per le presunte irregolarità nelle operazioni effettuate dalla banca senese tra il 2008 e il 2012 per coprire le perdite dovute all'acquisizione di Antonveneta. Al momento a Piazza Affari il titolo della banca perde l’1,72%.