Mps: Standard Ethics alza il rating di sostenibilità

3 febbraio 2022

Standard Ethics ha alzato il corporate rating di Banca Mps a “EE” dal precedente “EE-”. "La banca affronta sfide e trasformazioni in linea con i programmi strategici dell’azionista pubblico di controllo. In ogni caso, essa appare proseguire nel percorso di rafforzamento delle proprie strategie di sostenibilità in linea con le indicazioni internazionali", spiegano gli analisti sottolineando che come già notato nei precedenti report, appaiono costanti gli sforzi per rafforzare sia il governo societario (che hanno determinato, tra gli altri, il raggiungimento della parità di genere nel Board) sia la governance della Sostenibilità. I rischi Esg (Environmental, Social, Governance) sono oggetto di attenzione e si apprezzano miglioramenti nell’integrazione di quest’ultimi nella gestione della Banca. La rendicontazione non finanziaria si mantiene allineata alle buone pratiche europee.Standard Ethics precisa infine che sono attese implementazioni dei documenti strategici (come il Codice Etico) attraverso adeguati richiami ai principi delle organizzazioni internazionali. La visione è positiva.