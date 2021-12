Mps, Orcel (UniCredit): 'estremamente importante che abbia successo, se possiamo aiutare lo faremo nei limiti'

Redazione Finanza 14 dicembre 2021 - 08:01

MILANO (Finanza.com)

"Per me è estremamente importante che Mps abbia molto successo perchè più successo ha e meno problemi ci sono per gli altri. Dal punto di vista di Unicredit se possiamo aiutare nei limiti di quello che è il nostro ruolo lo faremo". Così Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit, in occasione del 126° Consiglio nazionale Fabi, tornando sul dossier Mps, dopo la rottura delle trattative con il Mef maggiore azionista della banca senese con una quota del 64%, naufragate ufficialmente il 24 ottobre scorso."Noi avevamo una finestra prima di riorganizzare la nostra rete e prendere tutta una serie di iniziative anche in tecnologia - ha sottolineato Orcel - queste iniziative ci mettono in posizione di doverci focalizzare al nostro interno e non al nostro esterno"