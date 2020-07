Mps: Moody's pone principali rating banca in 'review' per upgrade

Daniela La Cava 22 luglio 2020 - 07:36

MILANO (Finanza.com)

Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) sotto la lente di Moody’s. Gli analisti dell'agenzia di rating hanno posto in revisione per upgrade il rating standalone Baseline Credit Assessment (“b3”) e i rating di lungo termine della Banca, tra cui il Long-Term Bank Deposits rating (“B1”) e il Long-Term Senior Unsecured rating (“Caa1”) dell'istituto senese. L’outlook di lungo termine è stato modificato da “Developing” a “Rating under Review”.