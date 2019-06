Mps: Ilaria Dalla Riva lascia, arriva Roberto Coita come nuovo chief human officer

Daniela La Cava 25 giugno 2019 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

Ilaria Dalla Riva, chief human capital officer di Banca Mps, lascia per intraprendere una nuova sfida professionale. Al suo posto Roberto Coita, attuale responsabile dell'area talent & knowledge management della stessa direzione. "Concludo un percorso di 7 anni costruito con il supporto di una squadra di professionisti con cui ho condiviso obiettivi, idee e iniziative per sostenere il piano della banca e grazie al contributo fattivo di tutti i colleghi", dichiara Dalla Riva che ringrazia in particolare l'a.d. Marco Morelli e il management team.