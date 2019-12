Mps, Bce lascia invariati i requisiti minimi Srep per il 2020

Valeria Panigada 12 dicembre 2019 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

Banca Monte dei Paschi di Siena ha ricevuto la decisione finale della Banca Centrale Europea riguardante i requisiti patrimoniali da rispettare a partire dal 1 gennaio 2020. Mps dovrà rispettare nel 2020 un requisito patrimoniale Srep complessivo dell’11% a livello consolidato, invariato rispetto al 2019, da detenere interamente in termini di capitale CET1. Il requisito minimo complessivo in termini di Total Capital ratio è del 13,64%. Il requisito minimo complessivo in termini di CET1 ratio è pari al 10,14%. Al 30 settembre, Mps presentava un CET1 ratio transitional del 14,8% e un Total Capital ratio transitional del 16,7%, valori quindi superiori ai requisiti minimi richiesti.