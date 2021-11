Mps, Bastianini: banca non è riuscita a centrare target tagli personale concordato con Ue

Redazione Finanza 9 novembre 2021 - 07:38

MILANO (Finanza.com)

Mps non è riuscita a centrare gli obiettivi prefissati con la Commissione europea nel 2017 riguardo ai costi del personale. Lo ha detto l'amministratore delegato Guido Bastianini, in audizione alla commissione di inchiesta sul sistema bancario, commentando il flop delle trattative tra il Tesoro e Unicredit sulla banca senese.Il numero dei dipendenti del Monte dei Paschi, nel periodo 2017-2021, è calato di oltre 4.000 unità, con una riduzione del 17% circa che tuttavia, ha precisato il ceo, "non consentirà di conseguire il target di 20.085 unità entro la fine del 2021".Mps conta infatti poco meno di 21.300 dipendenti.L'istituto ha centrato invece il target sul taglio degli sportelli, scesi da oltre 2.000 all'inizio del piano di ristrutturazione (2017) a poco più di 1.400, con una flessione superiore al 30%".