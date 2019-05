Mps, AD Morelli: su spread tranquillo, 'per noi ora è assolutamente gestibile' (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 22 maggio 2019 - 08:21

MILANO (Finanza.com)

Davanti alle nuove tensioni sullo spread BTp-Bund Marco Morelli, ad Mps, si mostra tranquillo. E' quanto riporta Il Sole 24 Ore. «Per noi ora è assolutamente gestibile», spiega a margine della premiazione di Officina Mps, iniziativa della banca per selezionare startup innovative.Così Il Sole: "L'aumento del rischio sovrano del Paese ha un impatto per tutte le banche italiane, ricorda il manager senza avere l'aria di chi pensa al 'mal comune mezzo gaudio' e certamente non aiuta il Monte, che quest'anno è al giro di boa del suo piano di ristrutturazione contrattato con Bruxelles"."Morelli conferma il target dei 2 miliardi di riduzioni dei crediti Utp quest'anno e risponde che la banca mantiene alta l'attenzione «sulla tutela del patrimonio»".