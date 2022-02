Mps, AD Guido Bastianini OUT: pronto ad avviare azione legale

Redazione Finanza 8 febbraio 2022 - 07:00

MILANO (Finanza.com)

Guido Bastianini, nei confronti del quale il cda di Monte dei Paschi di Siena ha deliberato all'unanimità il ritiro delle deleghe da amministratore delegato dell'istituto senese, sarebbe pronto ad avviare un'azione legale contro la decisione. E' quanto riporta l'agenzia di stampa Adnkronos da fonti vicine alla banca.Ieri il Consiglio di Amministrazione di Mps ha annunciato di aver deliberato all'unanimità la revoca, con decorrenza immediata, di Guido Bastianini, quale Direttore Generale, Amministratore Delegato e Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di Banca MPS, nonché di tutte le relative deleghe restando quest'ultimo in carica quale componente del Consiglio di Amministrazione della Banca. Contestualmente è stato cooptato in cda Luigi Lovaglio, a seguito delle dimissioni del Consigliere Olga Cuccurullo, intervenute in data 4 febbraio 2022.Lovaglio, ex amministratore delegato di Credito Valtellinese, è stato poi nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Mps.