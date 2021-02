Mps, AD Bastianini plaude a indicatori capitale e a NPE ratio: 'tra i più bassi in Italia'

Laura Naka Antonelli 10 febbraio 2021 - 09:42

MILANO (Finanza.com)

"Tutti gli indicatori del capitale rimangono al di sopra dei requisiti normativi" e sono "superiori ai numeri che ci saremmo aspettati solo poche settimane fa". Così Guido Bastianini, amministratore delegato del Mps, presentando e commentando i risultati della banca senese, relativi al 2020.Nel comunicato della banca si legge che "per quanto riguarda i coefficienti patrimoniali, al 31 dicembre 2020 il Common Equity Tier 1 Ratio si è attestato al 12,1% (rispetto al 14,7% di fine 2019) ed il Total Capital Ratio è risultato pari a 15,7%, che si confronta con il valore del 16,7% registrato a fine dicembre 2019".Bastianini ha commentato anche il calo dell'NPE ratio - che indica l'esposizione verso gli asset non performanti .- a seguito dell'operazione di derisking Hydra:"Abbiamo uno dei piu bassi Npe ratio in Italia, al 4,3%, la nostra posizione di liquidità è ulteriormente migliorata grazie anche all'aumento di 11 miliardi di euro della raccolta diretta commerciale nel corso del 2020: questo dimostra la fiducia dei clienti in Monte dei Paschi".