Mps, AD Bastianini: 'fabbisogno capitale inferiore a quanto previsto grazie a contesto macroeconomico'

Laura Naka Antonelli 13 luglio 2021 - 07:36

MILANO (Finanza.com)

"Lasituazione migliora, lo shortfall è inferiore al previsto". Così il numero uno di Mps, l'amministratore delegato Guido Bastianini, in audizione ieri davanti alla Commissione Banche. Da segnalare che la banca senese aveva parlato inizialmente di un fabbisogno di capitale pari 1,5 miliardi di euro per il primo trimestre del 2022, ridotto successivamente a meno di 1 miliardo. Ora, Bastianini punta ancora più in basso, ritenendo che lo shortfall "potrebbe risultare in ulteriore riduzione, grazie all'evoluzione del contesto macroeconomico e alla conseguente dinamica economica della Banca, ad oggi migliore di quanto ipotizzato nei dati prospettici disponibili all'inizio del 2021".