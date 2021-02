Mps, AD Bastianini: 'aumento di capitale al 100% in equity'. Ripete: 'niente emissione bond subordinato'

Laura Naka Antonelli 10 febbraio 2021 - 10:03

MILANO (Finanza.com)

Per l'ennesima volta Mps ha smentito i rumor circolati negli ultimi giorni, secondo cui la banca senese starebbe valutando di avviare un rafforzamento patrimoniale anche attraverso l'emissione di un bond subordinato. La smentita è arrivata da Guido Bastianini, amministratore delegato di Mps, che sta commentando i risultati della banca senese, relativi al 2020.Nel far riferimento al capital plan, che prevede un rafforzamento patrimoniale di 2,5 miliardi in assenza di un partner con cui fondersi, Bastianini ha affermato che il piano "è al momento all'esame della Bce in attesa dell'approvazione formale e prevede un 100% di equity"."Abbiamo comunicato qualche giorno fa che non stiamo assolutamente considerando l'emissione di bond subordinati", ha sottolineato ancora Bastianini.