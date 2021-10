Mps-UniCredit: dal Tesoro aumento di capitale oltre 3 miliardi per il Monte, c'è chi paventa fino a 5-7 miliardi

Redazione Finanza 15 ottobre 2021 - 09:02

"UniCredit-Mps: l'aumento di capitale sale a oltre 3 miliardi". Lo scrive il Messaggero, citando le indiscrezioni romane raccolte da Bloomberg secondo cui "l'impegno dello Stato, attraverso l'aumento di capitale Mps, per agevolare la cessione, potrebbe andare oltre i 3 miliardi su cui finora è andata avanti la trattativa. C'è chi azzarda che potrebbe salire a 5-7 miliardi, in funzione anche dei paletti posti dalle autorità europee".Il Messaggero continua:"Secondo le indiscrezioni di ieri sera che hanno attinto anche da fonti milanesi, però, il negoziato fra il gruppo guidato da Andrea Orcel e il Mef, che possiede il 64% di Rocca Salimbeni, frutto della ricapitalizzazione precauzionale di 5,4 miliardi eseguita nel 2017, è ancora in corso, ma "l'esito positivo del deal non è scontato", dice la fonte.