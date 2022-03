Moto elettriche: Energica, nuovo accordo commerciale in Germania

Redazione Finanza 22 marzo 2022 - 15:12

Energica Motor Company, società leader nella produzione e vendita di moto elettriche ad elevate performance, ha annunciato di avere raggiunto un nuovo accordo commerciale in Germania con Autohaus Hofmann. Il nuovo Dealer si trova a Bad Saulgau, una città nel distretto di Sigmaringen, nel Baden-Württemberg, in Germania. Nel 2021, in Germania sono state immatricolate 199.132 motociclette e 3.541 di queste erano alimentate elettricamente (circa il 2,6% della quota di mercato)."Rappresenta una grande opportunità per rafforzare la nostra presenza in Germania, paese in cui Energica è già presente con 12 rivenditori, e dove abbiamo uno showroom monomarca situato a Monaco di Baviera - afferma Giacomo Leone, sales & field marketing director di Energica. "Questo accordo ci permette di espandere la nostra rete di Concessionari in Germania, che è tra le nazioni europee che guardano con maggiore interesse allo sviluppo dell'e-mobility", aggiunge Leone.