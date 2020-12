Morellato: contratto finanziamento con Intesa Sanpaolo per 10 mln

Redazione Finanza 28 dicembre 2020 - 13:48

MILANO (Finanza.com)

Morellato ha sottoscritto un contratto di finanziamento con Intesa Sanpaolo per 10 milioni di euro. La linea di credito avrà una durata di 3 anni, con un tasso legato al raggiungimento di specifici target di alcuni indicatori ambientali, sociali e di governance (“ESG”). In particolare, il nuovo finanziamento sarà destinato al potenziamento di programmi di formazione per i dipendenti, all’incremento della presenza di materiali riciclabili nei prodotti e al lancio internazionale dei nuovi marchi Oui&Me e Live Diamond. E' quanto si apprende in una nota di Morellato.