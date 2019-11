Morellato compra la francese Cleor per quasi 50 mln

Daniela La Cava 15 novembre 2019 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Shopping in Francia per Morellato che prosegue così il suo percorso di espansione internazione varato nel 2018. Il gruppo ha annunciato l’acquisizione della catena retail Cleor, uno dei principali player francesi di gioielleria prêt-à-porter. Morellato è stata supportata nell’intero processo di acquisizione dall’advisor UniCredit, che ha anche finanziato l’acquisizione. Per un investimento complessivo che sfiora i 50 milioni di euro.“Con questa operazione, Morellato da leader italiano diventa uno dei principali player europei del settore orologeria/gioielleria. L’unico a presentare un’integrazione completa dalla creazione alla produzione alla distribuzione, fino ad arrivare direttamente al consumatore attraverso un network unico di retail online e offline. 195 punti vendita Bluespirit e Joyé in Italia, 140 Cleor in Francia, una solida distribuzione internazionale dei propri marchi in 70 paesi, oltre 2.000 dipendenti", dichiara Massimo Carraro, Presidente Morellato."Questo progetto proietta il fatturato del nostro gruppo oltre i 270 milioni di euro, con una previsione 2020 vicina ai 300 milioni di euro, di cui oltre il 60% realizzati su mercati esteri", conclude Carraro.