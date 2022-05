Mooney lancia la carta prepagata VR46: in vendita dal 27 maggio

Alessandra Caparello 25 maggio 2022 - 12:51

MILANO (Finanza.com)

Mooney lancia la carta prepagata VR46, frutto della partnership tra la società e VR46 Racing Team, la squadra di Valentino Rossi impegnata nel Campionato del Mondo di Motociclismo nelle classi MotoGP e Moto2.La carta VR46 emessa in collaborazione con Intesa Sanpaolo ed aderente al circuito VISA è in vendita a partire dal 27 maggio presso gli stand Mooney al circuito di Mugello ed è acquistabile nei punti vendita abilitati oppure online direttamente dall'app Mooney. Attivabile e gestibile in maniera completa tramite l'app Mooney e può essere ricaricata in tempo reale negli oltre 45 mila punti della rete Mooney in Italia ed utilizzata per acquisti online e nei negozi fisici, anche tramite smartphone grazie a Google Pay. Consente di inviare e ricevere bonifici su IBAN italiano e prelevare presso gli ATM in Italia e all'estero. Sono previsti anche sconti e vantaggi esclusivi per i titolari della carta e la partecipazione a eventi o concorsi riservati. Inclusi nel canone annuo l'innovativo servizio "HelpMulte24", una consulenza automatica sulla possibilità di ricorrere a multe per infrazioni stradali, e l'assistenza per gli imprevisti in viaggio (infortunio e protezione su acquisti e prelievi).