Moody's: con nuovo governo maggiore stabilità politica in Italia, migliore cooperazione con Ue

Laura Naka Antonelli 10 settembre 2019 - 12:10

MILANO (Finanza.com)

Pur rimanendo scettica sulla capacità dell'Italia di far scendere i livelli elevati del suo debito sovrano, anche nei prossimi anni, Moody's ritiene che il nuovo governo giallorosso M5S-Pd garantirà al paese una maggiore stabilità politica, permettendo a Roma di presentare la legge di bilancio per il 2020 nei tempi stabiliti.Lo scorso venerdì, Moody's non ha apportato alcuna modifica al rating sul debito italiano, che rimane pari ad 'Baa3', a fronte di un outlook stabile. Nella giornata di oggi, in una nota che prescinde da qualsiasi valutazione sul rating, l'agenzia ha scritto anche che il nuovo governo, essendo meno euroscettico rispetto al precedente, coopererà in modo migliore con la Commissione europea e con gli altri paesi europei. E questo, ha aggiunto, è un fattore positivo.