Moody's: azione di rating su 15 banche italiane, confermati rating su Credem

Daniela La Cava 26 marzo 2020 - 10:07

MILANO (Finanza.com)

Moody’s ha effettuato un’azione di rating su 15 banche italiane, in seguito al peggioramento del contesto operativo a causa dell’epidemia coronavirus. Per Credem l'agenzia di rating Usa ha confermato tutti i rating, con l’outlook a lungo termine sui depositi che è passato a “negativo” da “stabile”.In dettaglio, si legge nella nota di Credem, Moody’s sostiene che la diffusione del coronavirus causerà shock di domanda e di offerta e che le misure stringenti poste in essere dal governo italiano produrranno impatti negativi sulle attività economiche. Pertanto, seppur confermando tutti i rating, Moody’s ha assegnato a Credem un outlook negativo sui depositi a Lungo Termine, riflettendo la pressione del contesto operativo sul Baseline Credit Assessment.