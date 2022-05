Moody’s alza i rating di Unipol gruppo: Unipolsai sale a baa2

Daniela La Cava 25 maggio 2022 - 08:00

MILANO (Finanza.com)

Moody’s ha alzato l’insurance financial strength rating di UnipolSai Assicurazioni a “Baa2” da “Baa3”, ovvero un notch sopra del rating Italia (Baa3/outlook stabile). Conseguentemente anche il Long-Term Issuer Rating assegnato a Unipol Gruppo è passato a “Ba1” da “Ba2” ed i rating delle emissioni di debito del Gruppo Unipol sono tutti migliorati: il rating dei prestiti senior di Unipol Gruppo si è alzato un notch ed è passato a “Ba1”; quello dei prestiti subordinati di UnipolSai Assicurazioni è salito a “Ba1”; e infine quello del prestito subordinato perpetuo RT1 di UnipolSai Assicurazioni si è alzato due notch ed è passato a “Ba2 (hyb)”.Nella sua valutazione, si legge in una nota, il comitato di Moody's ha riconosciuto il miglioramento del profilo creditizio del gruppo e una incrementata resilienza a fronte di potenziali scenari di stress, in particolare con riferimento ai titoli governativi italiani. L’agenzia di rating Usa ha inoltre riconosciuto la validità della strategia, una posizione di mercato e capacità distributiva molto forte e il miglioramento del profilo finanziario, in particolare con riferimento a profittabilità e solidità patrimoniale con un indice di solvibilità meno sensibile alle variazioni di mercato. Moody's ha mantenuto l’outlook dei rating a “stabile”.