Monnalisa: shopping on line in crescita del 72% nel quarto trimestre

Alessandra Caparello 3 febbraio 2021 - 09:49

MILANO (Finanza.com)

Performance in significativa crescita per lo shop online di Monnalisa, nel quarto trimestre del 2020 rispetto al quarto del 2019. Le transazioni in particolare sono cresciute del 72% con un conversion rate più che raddoppiato, in crescita per circa il 105%. Gli investimenti si sono concentrati maggiormente sulla tecnologia con l’obiettivo di rendere ancora più stabile la piattaforma, oggetto di integrale evoluzione nel corso del 2020. “Siamo molto soddisfatti della performance della nostra piattaforma e-commerce che nella seconda metà del 2020 ha decisamente subito un’accelerazione importante rispetto al 2019” ha dichiarato Christian Simoni, Amministratore Delegato di Monnalisa. “Questi risultati non sono occasionali ma frutto di una precisa strategia digitale che, come già annunciato nel corso dell’esercizio appena concluso, ha canalizzato i principali investimenti introducendo importanti evoluzioni tecnologiche. Continueremo a porre molta attenzione al canale online anche nel futuro, come parte integrante del nostro modello di business”.