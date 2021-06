Monnalisa rafforza strategia digitale con nuovo digital manager

Daniela La Cava 28 giugno 2021 - 08:55

MILANO (Finanza.com)

Monnalisa ha annunciato l'ingresso di Jacopo Laganga nel ruolo di digital manager con esperienza pluriennale nel settore fashion & luxury. La nuova nomina, spiega la società, si inserisce nella strategia, sempre più rilevante, di presidio e rafforzamento del canale digitale del gruppo Monnalisa. Jacopo Laganga, con una laurea in multimedia communication e un master business administration, ha maturato un’esperienza di oltre 11 anni nell’ambito del digital marketing, eCommerce e analystics presso multinazionali."Il nostro gruppo sta rafforzando il posizionamento sui canali social con un piano di azione in linea con il nostro disegno strategico e l’evoluzione dei mercati. Proprio in quest’ottica si inserisce la nomina del nuovo Digital Manager, a presidio e rafforzamento delle scelte sul marketing digitale, eCommerce e l’integrazione sinergica con gli store “fisici”. Ringraziamo Jacopo Laganga per aver accettato questa nuovo sfida in Monnalisa confidenti che possa dare un positivo contributo alla crescita del nostro gruppo", ha commentato Christian Simoni, amministratore delegato di Monnalisa.