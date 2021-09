Monnalisa: nuova apertura in Cina

Daniela La Cava 6 settembre 2021 - 08:23

MILANO (Finanza.com)

Monnalisa apre uno store nel polo del lusso di Deji Plaza, nella città di Nanjing nella Cina Meridionale. Per Monnalisa è la decima apertura in Cina, mercato considerato strategico anche in considerazione dell’attuale scenario globale. "Il Paese è infatti l’unica economia ad essere cresciuta nell’anno del Covid e, secondo gli analisti, guiderà la ripresa del mercato del lusso della regione Asia-Pacifico", sottolinea la società italiana in una nota."La nostra strategia retail è focalizzata all’individuazione di mercati e location esclusive in grado di intercettare una clientela che ricerca prodotti di alta gamma. Siamo quindi molto soddisfatti di ampliare la nostra presenza in un mercato, quello cinese, che consente oggi al cliente di ritrovare l’esperienza di acquisto ‘fisica’ nello specifico di una location, il Deji Plaza, in grado di accogliere e valorizzare al meglio il brand Monnalisa", commenta Christian Simoni, amministratore delegato di Monnalisa.