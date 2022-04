Monnalisa: chiude il 2021 con ricavi pari a 43,6 mln di euro (+30%), in netto miglioramento anche la redditività

Giulio Visigalli 1 aprile 2022 - 11:57

MILANO (Finanza.com)

Monnalisa, società attiva nel settore dell'abbigliamento di alta gamma per bambini ha chiuso il 2021 con ricavi pari a 43,6 milioni di euro, in aumento del 30% rispetto ai 33,6 milioni di euro del 2020. Positivo anche il risultato netto adjusted pari a 0,2 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al valore negativo per 2,5 milioni di euro del 2020. Migliora anche la posizione finanziaria netta che vede ora un indebitamento pari a 7,8 milioni di euro, rispetto agli 8 milioni dell'esercizio 2020. Il gruppo nel 2022 punta a consolidare il percorso di crescita direct to consumer soprattutto sui canali online ed a proseguire con la strategia di allargamento dell'offerta anche attraverso il lancio di progetti di collaborazione selettiva.Intanto il titolo Monnalisa quotato sull'Euronext Growth Milan si trova al momento in ribasso dello 0,84% a quota 3,55 euro ad azione.