Monnalisa: Standard Ethics assegna corporate rating “EE-”

Redazione Finanza 20 gennaio 2022 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha assegnato il corporate rating “EE-” a Monnalisa. Gli esperti indicano che il perimetro commerciale della società italiana è internazionale, con un progressivo controllo diretto dei canali distributivi. La produzione (anche artigianale) è di elevata qualità e si basa su una filiera localizzata in gran parte in Italia.Standard Ethics sottolinea inoltre che gli aspetti extra-finanziari di natura sociale e ambientale appaiono trattati secondo buone pratiche Esg (Environmental, Social and Governance) e rendicontati con strumenti adeguati e standard evoluti. La Società utilizza processi ambientali sottoposti a certificazione. La governance della sostenibilità è in gran parte allineata alle indicazioni internazionali (Onu, Ocse e Ue).Anche tenendo conto delle particolarità del mercato di quotazione e della struttura azionaria, è parere degli analisti che residuino margini di miglioramento su alcuni temi specifici di risk management e di corporate governance, come la composizione quali quantitativa del consiglio di amministrazione (indipendenza e diversità).