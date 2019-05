Monito dell'Ue all'Italia: progressi insufficienti sul debito nel 2018. Salvini: "La lettera? Non l'ho ancora letta"

Alessandra Caparello 29 maggio 2019 - 16:07

MILANO (Finanza.com)

La Commissione valuta la preparazione di un rapporto in base all'articolo 126.3 del trattato, su cui il Comitato economico e finanziario (Efc) darà la sua opinione. Così si legge nella lettera che la Commissione Europea ha scritto oggi al ministro dell’economia Giovani Tria. Il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis e il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici ricordano che gli Stati membri possono evidenziare “fattori rilevanti che possono aiutare a comprendere complessivamente in termini qualitativi l'eccesso rispetto al parametro di riferimento”. Per questo, per permettere alla Commissione di prendere interamente in considerazione le informazioni aggiornate sui fattori rilevanti, apprezzeremmo - scrivono Moscovici e Dombrovskis - di ricevere una risposta entro il 31 maggio."Non l'ho ancora letta, prima di rispondere devo leggere cosa c'è scritto e non è ancora arrivata". Così' il vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini sottolineando che "Quando arriverà leggiamo la lettera, parlerò con Tria, con Di Maio, con Conte".