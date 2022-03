Mondo Tv: via libera da cda ad acquisto azioni Mondo Tv France e Mondo Tv Suisse

Redazione Finanza 28 marzo 2022 - 15:12

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Mondo Tv ha approvato la decisione programmatica di acquisto di azioni delle controllate Mondo Tv Suisse e Mondo Tv France fino a un massimo del 5% delle azioni attualmente in circolazione per ciascuna società. L’acquisto delle azioni, spiega la nota, potrà avere luogo entro il termine di 18 mesi a partire dalla data dell’assemblea dei soci Mondo Tv in programma il prossimo 29 aprile.