Mondo Tv: vendita alla Rai di 100 episodi di una serie spagnola

19 aprile 2022

MILANO (Finanza.com)

Mondo Tv ha annunciato che la controllata spagnola Mondo Tv Studios ha sottoscritto una vendita alla Rai per una serie “fiction”, destinata alla fascia pomeridiana di Rai 1, il cui corrispettivo avrà un impatto significativo sui conti della controllata e del gruppo per il 2022 e possibilmente per gli anni futuri. L'accordo di licenza prevede da un lato la vendita immediata di 100 episodi di una serie spagnola che conta in totale 485 episodi, e dall’altro un’opzione per Rai per acquistare i restanti 385 episodi alle medesime condizioni economiche dei primi 100. L’opzione potrà essere esercitata già nel corso del 2022 e, in caso di esercizio, spiegherà i suoi positivi effetti economico-finanziari negli anni futuri.L’importo dovuto da Rai già solo per i primi 100 episodi è rilevante e peserà per circa il 10% sul fatturato consolidato dell’intero Gruppo Mondo TV previsto nel budget 2022. Significativo per la Mondo Tv Studios anche il margine dell’operazione che si attesta a circa il 30% del fatturato contrattuale, con conseguente impatto molto positivo anche per le marginalità nel consolidato di gruppo. "In caso di esercizio dell'opzione per gli ulteriori 385 episodi, l'importo lordo globale dell'operazione supererebbe significativamente l'attuale capitalizzazione di mercato della Mondo Tv Studios e fornirebbe alla stessa un'importante fonte di liquidità che consentirebbe alla Società di crescere investendo in nuove produzioni ed espandere la propria attività ad altri segmenti", spiega la società in una nota.