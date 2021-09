Mondo Tv: terza stagione di Robot Trains su piattaforme digitali in Usa con Janson Media

Daniela La Cava 14 settembre 2021 - 10:33

MILANO (Finanza.com)

Mondo TV ha sottoscritto con Janson Media, società con sede a New York, un contratto di licenza e distribuzione in Nord America (USA e Canada) della terza stagione della serie Robot Trains. La licenza ha ad oggetto i diritti VOD e digital della serie e consentirà quindi a Janson Media di distribuire la serie su tutte le piattaforme digitali in Nord America per un periodo di 7 anni; Janson Media annovera tra i propri clienti Netflix e Amazon e tutte le principali piattaforme che sono tutte tra i propri obiettivi per Robot Trains.La licenza, spiega la società in una nota, prevede il pagamento di un importo cosiddetto di “minimo garantito”, interessante ancorché non significativo, e prevede soprattutto il pagamento di royalties sulla base delle vendite e del traffico generato in Nord America dalle visualizzazioni degli episodi della serie. "Si rammenta che in relazione alla terza stagione di Robot Trains, Silverlit, società di Hong Kong e produttrice di giocattoli, è già a bordo con la licenza di Master Toy per la commercializzazione di giocattoli in tutto il mondo", precisa la nota.