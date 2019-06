Mondo Tv stringe alleanza strategica con società tedesca per sviluppo 8 serie televisive

Valeria Panigada 20 giugno 2019 - 09:34

MILANO (Finanza.com)

Mondo Tv, insieme alla controllata Mondo Tv Suisse, ha firmato un accordo di cooperazione strategica con la società tedesca Toon2Tango per lo sviluppo, la coproduzione e la distribuzione di almeno otto serie televisive di animazione in 3D nei prossimi quattro anni per il mercato internazionale con particolare attenzione all'Europa. "Questa alleanza strategica - precisa Matteo Corradi, amministratore delegato di Mondo Tv - è uno dei passi più importanti per il futuro del nostro gruppo e ci proietterà in quei paesi del Nord Europa dove la nostra presenza è stata al di sotto delle nostre aspettative".