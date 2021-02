Mondo Tv, siglato accordo di licenza sul Gruffalo in Italia

Redazione Finanza 23 febbraio 2021 - 09:53

Prosegue l’espansione del licensing in Italia della property in distribuzione da parte di Mondo TV. Quest0ultima ha infatti siglato un accordo di licenza con Emmeci per il territorio di Italia, San Marino, Città del Vaticano e Canton Ticino. L'accordo prevede lo sfruttamento dei diritti di licensing e merchandising della property Il Gruffalò per la produzione e il commercio di prodotti legati alle campagne per l’epifania 2022 e 2023.