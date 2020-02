Mondo Tv rinsalda l’alleanza strategica con la tedesca Toon2Tango

Valeria Panigada 27 febbraio 2020 - 09:18

MILANO (Finanza.com)

Mondo Tv ha raggiunto un nuovo accordo con la società tedesca Toon2Tango, rinsaldando la loro alleanza strategica annunciata la scorsa estate. L'accordo riguarda lo sviluppo di tre nuovi progetti congiunti (due nuovi prodotti di animazione e la sostituzione del progetto Oonah con uno nuovo), che richiederanno un investimento complessivo da parte di Mondo Tv pari a 80mila dollari a progetto. I progetti saranno portati in produzione solo laddove le prevendite dovessero garantire una copertura del budget di produzione per un ammontare almeno pari a 2,4 milioni di euro per ciascuno. "Con gli otto progetti con Toon2Tango - si legge nella nota odierna - cresce il focus su IP euro-americane con rifocalizzazione del business del gruppo Mondo Tv verso clienti e broadcasters europei e nord americani per i prossimi anni".