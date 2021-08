Mondo Tv: ricavi semestrali in crescita di quasi il 50% per controllata Mondo TV Iberoamerica

Daniela La Cava 26 agosto 2021 - 09:43

MILANO (Finanza.com)

Mondo TV comunica che la controllata Mondo TV Iberoamerica ha pubblicato i dati preliminari consolidati relativi al primo semestre 2021. Nel dettaglio, i ricavi consolidati per il primo semestre 2021 si attestano a 2,1 milioni di euro, raggiungendo un fatturato netto di 1.855.285,60 euro (+49,88% rispetto al primo semestre 2020), mentre l'Ebitda rettificato consolidato è pari a 595.481,54 euro (42,1% in più rispetto al primo semestre 2020). Il risultato dell'esercizio consolidato è positivo per un importo di 184.893,62 euro (23,42% in più rispetto al primo semestre 2020). "La forza trainante del primo semestre è stata principalmente il segmento dei servizi di animazione", si legge nella nota di Mondo Tv nella quale si indica che la posizione finanziaria netta consolidata rimane stabile a 2.856.661,75 euro.